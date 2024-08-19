نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بالجيزة بعقد لقاء أسبوعي لبحث وحل المشاكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاستماع للمواطنين من أجل الوقوف على مشاكلهم وبحثها وحلها يعد أولى الخطوات الإيجابية لسحب الشحنة السلبية للمواطن، وإعطاء المواطنين بريق أمل لإصغاء المسئول لمظلمته وسماعه شكوته من أجل حلها، فلذلك آثر طيب في النفوس ويعزز قنوات التواصل بين المسئولين والمواطنين للوقوف على المشاكل من المنبع.

لذا كانت أولى التكليفات المباشرة من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمراكز المعنية للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وعلق محافظ الجيزة قائلًا "لازم نسمع مشاكل المواطنين ونبني خطط عملنا على تحسين ظروفهم المعيشية"، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوي المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها مؤكدًا علي التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

كما أكد محافظ الجيزة حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبالهم والتعرف علي المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.

وخلال اللقاء أيضًا شدد المحافظ على سرعة البت بطلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين، وحصر كافة المخالفات الخاصة بتحويل الأنشطة وإنذار أصحابها بتقنين أوضاعهم عدا المخالفات الملوثة للبيئة أو المكدرة لراحة وأمن المواطنين وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية وحدة المتغيرات المكانية مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز ومديريات الزراعة والري بالتعامل الفوري مع أي متغير يرد إلى الجهة طرفهم مشيرًا أن وحدة المتغيرات المكانية تمكنت منذ بداية العام الحالي في التعامل مع ٥٤٢٢ حالة مخالفة وإزالتها.

كما اطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على نتائج منظومة الشكاوى الإلكترونية والتي نجحت بنسبة ٩٩% في البت والرد علي الشكاوى الواردة حيث تصدر مدينة الجيزة وأحياء العمرانية والدقى ومراكز ومدن أوسيم وكرداسة وأطفيح والحوامدية والجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى والهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الطرق والنقل ومديرية التموين والتجارة الداخلية نسب الإنجاز بنسبة ١٠٠ % من الشكاوى الواردة إليها.

كما تصدر الديوان العام للمحافظة ومدينة الواحات البحرية وأحياء الدقى والعجوزة نسب الإنجاز فيما يتعلق بتعاملات المواطنين بالمراكز التكنولوجية التابعة لكل منها.