وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد المنشآت لمتابعة سير العمل بها

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته التفقدية للمؤسسات الشبابية والرياضية بالمحافظة، حيث قام اليوم الإثنين، 19 أغسطس 2024، بزيارة لعدد من المنشآت الشبابية لمتابعة سير العمل بها.

ورافقه خلال الجولة عادل فهمي، وكيل المديرية لشؤون الشباب، محمد ابراهيم مدير إدارة الإنشاءات، هاشم محمدين مدير إدارة خدمة المواطنين، د.ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب، إياد فتحي مدير إدارة شباب أبو النمرس،علي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية، أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب.

وشملت جولات الصبروط مراكز شباب ( بدر شعراوي، البكباشي، القصبجي، طموه، أم خنان )، وبدأت الجوله بمركز شباب بدر شعراوي التابع لإدارة شباب جنوب وبعد تفقد المركز تلاحظ وجود كهنة وأمر وكيل الوزارة بالتخلص منها وفق الإجراءات القانونية الصحيحه كما شاهد الملعب الخماسي وعرض طرحه POT لكي يستفيد أعضاء المركز وللصرف على باقي المشروعات الخدمية.

كما شملت الزيارة مركز شباب البكباشي والذي يحتوي على طرح استثماري وفيه أكد على ضرورة الحفاظ على النجيلة والتخلص من الحشائش الزائدة كما تفقد المشروعات من قاعة وكافيتريا وملعب خماسي، كما تجول بباقي منشأت المركز ليطمأن على عوامل الأمن والسلامة لابنائنا من المترددين، وعن القصبجي التابع لنفس الإدارة جنوب الجيزة سرعة الانتهاء من كراسة الشروط وملف حمام السباحة النصف أوليمبي واثناء الجولة تلاحظ وجود ألعاب مخزنة وأمر وكيل الوزارة بفردها في الدور الأرضي لأبنائنا أعضاء المركز والمترددين لممارسة الألعاب بها.

تلا ذلك توجه وكيل الوزارة إلى إدارة شباب أبو النمرس تحديدًا مركز شباب طموه وتفقد الملعب السباعي مع أعطاء تعليمات بإستغلال المساحات الفارغة وأعطى تكليف لمدير الإداره بإنهاء الإجراءات والعرض على مجلس الإدارة،ولجنة الإستثمار بالمديرية بحيث يتم عمل قاعة أفراح،حمام سباحة وكذلك استغلال الأسوار وعمل محلات.

أعقب ذلك زيارة إلى مركز شباب أم خنان التابع لإدارة الحوامدية، وأعرب وكيل وزارة الشباب واتلرياضة بالجيزة، عن إعجابه بمنشآت المركز من ملعب سباعي، جيم ومكان إجتماعي كما وصا بطرح الملعب الخماسي للاستثمار، وخلال الجولة كاملة أكد وكيل الوزارة على أهمية الرسم على الأسوار بعبارات محفزة على الرياضة واستعراض لمشروعات الجمهورية الجديده للحث على الولاء والإنتماء.

وتأتي هذه الجولة ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية وضمان سير العمل بما يخدم مصلحة النشء والشباب في المحافظة. وأكد الصبروط عزمه على مواصلة جولاته التفقدية في الفترة المقبلة لتغطية جميع المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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