وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يعقد لقاءاً مع رموز الجالية المصرية وبعض المستثمرين المصريين في السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:32 مساءً -

عقد السيد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية لقاءاً موسعاً يوم ١٩ أغسطس الجاري بمقر السفارة المصرية في الرياض، مع عدد من ممثلي الجالية المصرية، وبعض المستثمرين المصريين في المملكة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريحات صحفية، أن الوزير عبد العاطي أكد حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم، مشدداً على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن السيد وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على التعرف على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية. كما شدد سيادته على الدور المهم الذي يضطلع به المستثمرون المصريون بالسعودية، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في شتى المجالات، مؤكداً على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين المصريين في شتى المجالات، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية كبيرة اتصالاً بتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام تصريحاته أوضح السفير أبو زيد، أن الدكتور عبد العاطي أبرز التنسيق القائم بين الجانبين المصري والسعودي بشأن المواطنين المصريين العاملين في السعودية، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات السعودية على المستويين الرسمي والمجتمعي، ومثنياً على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم سفراء لمصر يعملون على توطيد الروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين الشقيقتين.