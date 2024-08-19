نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب بالجيزة: الوصول للنجاح ليس نهاية العمل ولكن استمراره هو الهدف الأكبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ومنسقي حملة بشبابها بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 وذلك بمقر مكتبه بديوان عام المديرية.

وتعد "بشبابها " الحملة الشبابية التى انطلقت من فكر وتنفيذ شباب مصر، وقام بتدشينها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية

حضر اللقاء عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، اميره أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشؤون الشباب

ومن الحملة حسام مندور منسق عام الحملة وباقي الأعضاء.

ورحب الصبروط بالحضور كما هنأهم على نجاحاتهم المستمرة والتي تحملهم مسئولية أكبر في تنوير النشء والشباب وزيادة الوعي ورفع درجة الولاء والانتماء لديهم.

وأكد وكيل الوزارة على أنه مؤمن وداعم لنماذج الشباب المتنوعة والمشرفه ونحن نكمل بعضنا البعض والشباب يعمل ونحن نعمل كلٌ في دوره، وأكد على أن العمل الميداني وعلى أرض الواقع هو العمل الناجح، بجانب أهمية تكثيف الحملات التثقيفية تباعًا لزيادة الوعي السياسي لدى الشباب وتعزيز الشعور بالمسئولية المجتمعية والوطنية لديهم.

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