كتلة الحوار: نقدر جهد الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:58 مساءً - أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار عن تقديره للجهود الذى قام بها الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى، وقال: "تقدر كتلة الحوار مجهودات مجلس الأمناء في المناقشات واحتواءها لكل المقترحات والمجهود الفني في عمل مصفوفة بالاقتراحات العشرين المتفق عليها، وتأمل كتلة الحوار أن يكون جلسات الحوار الوطني مقدمة لإنفراجة كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي".

وثمن عادل رفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي لما تضمنته من مجهودات واقتراحات مختلفة، مشيرا إلى أن الكتلة تقدمت بمذكره من 30 صفحة بتوصيات حول الحبس الاحتياطي كما شارك في الـ 12 ساعة، 8 أعضاء من مجلس أمناء كتله الحوار عبر فيها كل عضو منهم عن فكرة من فقرات توصيات الكتلة.

وعبر رئيس كتلة الحوار عن تمنيانه بسرعة إحالة الرئيس تلك التوصيات إلي مجلس النواب، مشفوعة بمذكرة رئاسية حتي تحظى بالاهتمام المطلوب على أن يتم تضمين التوصيات في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته.