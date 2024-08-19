ضبط سائق تطبيق توصيل لقيامة بخدش حياء سيدة أثناء توصيلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:01 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (مندوبة مبيعات بإحدى الشركات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بأعمال خادشة للحياء حال إستقلالها السيارة، فطلبت منه الدخول لمحطة وقود بدعوى سحب مبلغ مالى من ماكينة الصراف الآلى إلا أنه عقب نزولها لاذ بالفرار .

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة " له معلومات جنائية " والسيارة المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغة عقب طلبها تغيير خط سير الرحلة والدخول لإحدى محطات الوقود فقام بالتعدى عليها بالسب وإنصرف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.