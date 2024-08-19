نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 معلومات عن المؤتمر الدولي الأول للواعظات "دور المرأة في بناء الوعي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينعقد المؤتمر الدولي الأول للواعظات "دور المرأة في بناء الوعي" وهو المؤتمر الأول من نوعه.. للواعظات في العالم، والذي ينعقد في القاهرة في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م.
يشارك فيه أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميًّا ودوليًّا.
ويناقش المحاور التالية:
المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.
المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.
المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.
المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.
المحور السادس: دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.
ويلقي الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من تمكين المرأة كتجربة رائدة يبنى عليها في مجال حقوق الإنسان.
ويناقش دور المرأة في إرساء قيم التعايش، وصنع وبناء السلام في المجتمع.
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