رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 06:31 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات فى إطار تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.

واشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع إلى ان لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات واجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها ان تسهم فى التعامل مع اى مشكلات او تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الاجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت فى طلبات واجراءات التصالح الخاصة بهم.

وفى هذا السياق، اشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت فى مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام اجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيا لسرعة إنجاز مختلف الاجراءات الخاصة بالتصالح فى سهولة ويسر.

وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التى تسهم فى الإسراع بالاجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الاجراءات لبدء العمل بها.