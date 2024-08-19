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6 مليون جنيه استلمهم دلوقتى بكل سهولة من بنك مصر...واشترى بيهم سيارة العمر وسددهم على 120 شهر

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رياض - احمد صلاح - يقدم بنك مصر قرض السيارة بدون مقدم بحد أقصى للتمويل يصل إلى 6 مليون جنيه، وأطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

  • مجموعة مميزة من برامج التمويل التي يقدمها بنك مصر بأسهل وأبسط الإجراءات لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

  • • نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • • عرض أسعار معتمد من المعرض.
  • • أصل إيصال المرافق بمنزل العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون).

للأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

  • • نسخة من النموذج الضريبي.
  • • صورة من ترخيص/تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
  • • نسخة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
  • • كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

للموظفين:

  • • شهادة مفردات الراتب الشهري.
  • • التزام صاحب العمل بدفع الراتب/ القسط الشهري (في حال التزام صاحب العمل).

تفاصيل قرض السيارة الجديد من بنك مصر:

  • • معدل عائد تنافسي.
  • • نسبة التمويل تصل إلى 100%.
  • • مدة التمويل تصل إلى 120 شهراً.
  • • الحد الأقصى للقرض هو 6 مليون جنيه.
  • • بدون تأمين ومنع بيع السيارة (بشروط خاصة).
  • • يمكن تسجيل السيارة باسم فرد ثالث من العائلة.
  • • يستفيد العميل من تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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