انت الأن تتابع خبر 6 مليون جنيه استلمهم دلوقتى بكل سهولة من بنك مصر...واشترى بيهم سيارة العمر وسددهم على 120 شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم بنك مصر قرض السيارة بدون مقدم بحد أقصى للتمويل يصل إلى 6 مليون جنيه، وأطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

مجموعة مميزة من برامج التمويل التي يقدمها بنك مصر بأسهل وأبسط الإجراءات لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

• نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.

• عرض أسعار معتمد من المعرض.

• أصل إيصال المرافق بمنزل العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون).

للأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

• نسخة من النموذج الضريبي.

• صورة من ترخيص/تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).

• نسخة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

• كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

للموظفين:

• شهادة مفردات الراتب الشهري.

• التزام صاحب العمل بدفع الراتب/ القسط الشهري (في حال التزام صاحب العمل).

تفاصيل قرض السيارة الجديد من بنك مصر: