انت الأن تتابع خبر 6 مليون جنيه استلمهم دلوقتى بكل سهولة من بنك مصر...واشترى بيهم سيارة العمر وسددهم على 120 شهر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم بنك مصر قرض السيارة بدون مقدم بحد أقصى للتمويل يصل إلى 6 مليون جنيه، وأطول فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.
- مجموعة مميزة من برامج التمويل التي يقدمها بنك مصر بأسهل وأبسط الإجراءات لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.
ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر.
المستندات الأساسية المطلوبة:
- • نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- • عرض أسعار معتمد من المعرض.
- • أصل إيصال المرافق بمنزل العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون).
للأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:
- • نسخة من النموذج الضريبي.
- • صورة من ترخيص/تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).
- • نسخة من مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
- • كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.
للموظفين:
- • شهادة مفردات الراتب الشهري.
- • التزام صاحب العمل بدفع الراتب/ القسط الشهري (في حال التزام صاحب العمل).
تفاصيل قرض السيارة الجديد من بنك مصر:
- • معدل عائد تنافسي.
- • نسبة التمويل تصل إلى 100%.
- • مدة التمويل تصل إلى 120 شهراً.
- • الحد الأقصى للقرض هو 6 مليون جنيه.
- • بدون تأمين ومنع بيع السيارة (بشروط خاصة).
- • يمكن تسجيل السيارة باسم فرد ثالث من العائلة.
- • يستفيد العميل من تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.