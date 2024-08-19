ترحيل المصريين من الكويت بقرار رسمي.. صدمة للملايين والتطبيق خلال ساعات (اعرف التفاصيل)

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رياض - احمد صلاح - في إطار خطة تكويت الوظائف بالكويت، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، توجيهًا عاجلًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بالإضافة إلى إنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات التابعة للوزيرة.

وأكدت الوزيرة

أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم. وقد نص التوجيه الموجه لمدير عام البلدية سعود الدبوس على إنهاء خدمات الوافدين في تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لمن يحملون شهادة بكالوريوس. وطالبت الوزيرة بتزويدها بنسخة من القرار خلال 3 أيام عمل.

وأضافت الوزيرة