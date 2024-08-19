انت الأن تتابع خبر حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 28 مليون خدمة مجانية خلال 18 يوما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 28 مليونا و8 آلاف و941 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليونا و773 ألفا و938 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 661 ألفا و116 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار»

أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 425 ألفا و119 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 113 ألفا و676 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 48 ألفا و818 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و593 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار»

إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و109 خدمات، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 71 ألفا و582 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 206 آلاف و571 خدمة.

وقال «عبدالغفار»

إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و260 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13 ألفا و184 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1946 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و140 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار»

أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ65 ألفا و824 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار»