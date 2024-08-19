انت الأن تتابع خبر وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك من منطلق حرصه على التواجد الفعلى بين العاملين بكل الجهات التابعة لرفع روحهم المعنوية وكذلك متابعة معدلات سير العملية الإنتاجية، وقد رافقه خلال الجولة التفقدية عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استهل الوزير “محمد صلاح” الجولة التفقدية بعقد اجتماع مع المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية ومساعدوه ومجلس إدارة الشركة، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها، وخلال العرض وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الانتهاء من كل المشروعات فى التوقيتات المحددة، كما تم استعراض خطط التسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج والمؤشرات الخاصة بالأداء وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.

وخلال العرض أثنى الوزير “محمد صلاح” على الدور الهام الذى تقوم به الشركة (مصنع 27 الحربى) للمساهمة فى تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية، وكذلك استغلال فائض الطاقات لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين، حيث تعد شركة شبرا للصناعات الهندسية أحد أعرق الشركات التابعة للوزارة والتى تم افتتاحها عام 1954 وتم بداخلها إنتاج أول منتج حربي مصري بنسبة 100% وذلك من خلال إنتاج أول طلقة ذخيرة 9 مم يوم 23 أكتوبر 1954، واتخذ هذا اليوم عيداً للإنتاج الحربي منذ ذلك الوقت، كما تقوم شركة شبرا للصناعات الهندسية بالمساهمة فى تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء) ، ويشارك المصنع أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي .

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد عدد من خطوط الإنتاج بالشركة منها خط إنتاج الطلقات (۹مم، ۷.٦۲×۳۹مم)، وخط إنتاج المحركات الكهربائية، وأثناء التفقد حرص الوزير ” محمد صلاح ” على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، مؤكداً أنه على استعداد دائم لاستقبال كل الأفكار التى من شأنها تطوير العملية الإنتاجية، وتابع الوزير خلال جولته التفقدية بخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه خلال الجولة التفقدية شدد الوزير “محمد صلاح” على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي وضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية قصوى.