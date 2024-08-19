انت الأن تتابع خبر شهادة الخير والبركة والفلوس الكتير خلاص نزلت الأسواق البنك الزراعى يطرحها وينافس باعلى عائد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم البنك الزراعي المصري مجموعة من شهادات الادخار ذات المزايا المتعددة لتلبية كافة احتياجات عملائه.

وتعد شهادة الخير من أهم شهادات الادخار التي يقدمها البنك الزراعي المصري والتي تقدم معدل عائد يصل إلى 19.50% سنويًا والحد الأدنى لإصدارها يبدأ من 1000 جنيه.

تفاصيل شهادة توفير الخير من البنك الزراعي المصري

وفي التقرير التالي نستعرض كافة تفاصيل شهادة توفير الخير من البنك الزراعي المصري.

تفاصيل شهادة توفير الخير من البنك الزراعي المصري

تفاصيل شهادة توفير الخير من البنك الزراعي المصري

• مدة الشهادة : 3 سنوات .

• عائد ثابت : طوال مدة الشهادة.

• دورية صرف العائد : شهرية، سنوية.

• يبدأ احتساب العائد: في اليوم التالي للشراء.

• نسبة العائد: 19.5% يدفع سنوياً، 19% شهرياً.

• الحد الأدنى لمبلغ شراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

• إمكانية الاقتراض بضمانته بشروط ميسرة وفق القواعد المعتمدة لدى البنك.

• إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق للحساب الجاري أو حساب التوفير حسب رغبة العميل.

• إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، حسب قيم الاسترداد التي يحددها البنك.

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