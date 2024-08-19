مع استمرار حبسه.. جنايات مطروح تؤجل محاكمة أحمد فتوح لـ16 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 16 سبتمبر مع استمرار حبسه.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطار من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف ،قام بالاصطتدام ب المجني عليه " السيد احمد " أثناء عباره الطريق بسبب السرعة الزائده وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة ، أن المتهم " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين ، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الاحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات

، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه " السيد احمد " وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة ،بان قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما ادي الي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت الي الوفاة ، وان المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الاقصي للسرعة المقررة ،ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر ، وبناء عليه فإن الاوراق تقيد جناية وجنحه ومخالفة مواد مواد القانون ،وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة ،والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها .