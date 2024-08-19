نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تواصل جهودها المجتمعية في توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جهودها المجتمعية في توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركزي العياط وأطفيح جنوب محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن أطر التعاون مع مؤسسة أبواب الخير، شهدت توصيل مياه الشرب لـ "٥٨" أسرة أولى بالرعاية بقريتي كفر عمار وكفر تركي بمركز العياط، فيما شهدت قرية منية الرقة بمركز أطفيح، توصيل المياه لـ "١٦" أسرة، بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى أهمية استمرارية تعزيز الشراكات المجتمعية الفعالة والتعاون المثمر مع منظمات المجتمع والجمعيات الأهلية؛ لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير كوب مياه نظيف، مشيرًا إلى أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة تستهدف توصيل " ٥٠ " وصلة مياه جديدة بقرى كفر جرزا وكفر عمار وكفر تركي بمركز العياط، و" ٢٠" وصلة مياه بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح.

وتابع المهندس منصور بدوي، أن توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية يعتمد على مجموعة من الإجراءات تشمل، عمل مسوحات مجتمعية؛ لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية؛ لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للأسر المستحقة.

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