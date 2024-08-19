نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصرى الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ لمشروعات التطوير للمحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير.

اطلع المحافظ على أعمال تجميل وتطوير وزراعه المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الارصفة بطريق مصر الفيوم موجها شركة الكهرباء بسرعه الإنتهاء من الأعمال الخاصه بمد الكابلات الكهربائية لتسهيل عمل الشركة المنفذة في تشغيل المحولات اللازمة لري المزروعات والمسطحات الخضراء والاشجار وانتظام الجدول الزمني المحدد للأعمال.

كما وجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بضرورة مراعاة المناسيب الهندسية في أرصفة المشاة وكافة الأعمال المنفذة لظهور مكونات المشروع بشكل متناسق وحضاري.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف المصري والذى يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف ٢ وطريق مساكن الضباط وتضم أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمبانى وتركيب شبكات الإنارة، موجها بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق والاهتمام بالصيانات الدورية.

واستكمالا لجولته المطولة تفقد المحافظ المنطقة الاثرية للاهرامات ونقاط دخول وخروج الافواج السياحية والزوار ومواقع التريض مشددًا على مدير إدارة السياحة بالتأكد من سريان تراخيص العمل الممنوحة للعاملين في مجال ركوب الدواب والخيول والتزامهم بشروط الترخيص الممنوح من حيث عدد الدواب ومواقع الوقوف وكافه الإجراءات المحددة للعمل.

وعاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية السياحي بدءًا من كوبري عز وحتي الطريق الدائري نطاق حي الهرم .

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