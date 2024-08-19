نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مع السفير الأسترالي بمصر سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرواستراليا في مجال الموارد المائية.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور سويلم بالسفير الأسترالى معربًا عن رغبة الوزارة في تعزيز التعاون مع الجانب الأسترالى في مجال المواردالمائية خاصة في ظل التحديات المتشابهة التي تواجه البلدين في مجال المياه.

ومن جانبه..أكد وابنهورست عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرصه على تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج اللقاء السابق بين الدكتور سويلم والسيد وابنهورست فى شهر مايو ٢٠٢٣ حيث تم الإتفاق على التعاونبين الوزارة وشركة روبيكون الاسترالية فى مجال تحديث البوابات لتدقيق عملية توزيع المياه، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركةالسويدي وشركة روبيكون ووتر الأسترالية لتنفيذ تجربة على ترعة القاصد لتحديث البوابات الواقعة على الترعة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واستراليا فى مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإدارة المياه الجوفية، وشحنالخزانات الجوفية، وإدارة مخاطر الجفاف، والتدريب وبناء القدرات، حيث أشار الدكتور سويلم لرغبة الوزارة فى قيام الجانب الاسترالىبتوفير فرص تدريب لمهندسي الوزاره للإستفادة من التكنولوجيا والخبرات الاسترالية في التعامل مع ندرة المياه وإستخدام الطاقة المتجددهفي مجالات المياه المتعددة.

كما تم التباحث حول قضايا التغير المناخى وتأثيراتها السلبية على مختلف دول العالم مثل مصر التى تواجه ظواهر مناخية متطرفة، وأيضااستراليا التى واجهت حرائق الغابات التى إجتاحتها منذ عدة اعوام، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدولفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، متوجها بالدعوة لدولة استراليا للمشاركة فى مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تنفيذ مشروعاتللتكيف مع التغيرات المناخية، وامكانية دعم استراليا للمبادرة ضمن مسار تحلية المياه الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.





كما تم دعوة السفير الاسترالى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.