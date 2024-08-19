ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

انت الأن تتابع خبر ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنينوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

أولًا : أنشطة القرآن الكريم

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.

• المقرأة المجودة من مسجد سيدي ياقوت العرش بالإسكندرية.

• مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.

• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.

• مراكز التلاوة: وتعقد بـ( 8 ) مساجد عقب صلاة الظهر.

• برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.

• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.

• برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقات تحفيظ عن بعد.

ثانيًا : أنشطة الدعوة

– تنفيذ عدد (10) مجالس إقراء بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- قنا- دمياط – المنوفية- سوهاج- بورسعيد – الشرقية).

– تنفيذ عدد (373) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد (22) مديرية: ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد – المنوفية – المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد – الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).

– تنفيذ عدد (11) درسً منهجيًّا للواعظات بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية – سوهاج) .

– تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (76) ندوة بجميع المديريات.

– تنفيذ مجلس إفتاء للواعظات بمديرية أوقاف القاهرة بواقع مجلس واحد.

– تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079) مسجدًا.

– تنفيذ عدد (4) ندوة عن الصحة الإنجابية بمديريتي: (أسيوط – بني سويف).

– تنفيذ عدد (6) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (5) مديريات: (القليوبية – الشرقية – الدقهلية – أسوان – بني سويف).

ثالثًا : أنشطة التدريب