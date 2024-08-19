ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنين

انت الأن تتابع خبر ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الإثنينوالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الإثنين، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:
أولًا : أنشطة القرآن الكريم
- • مقرأة الفجر: وتعقد بـ(316) مسجدًا.
- • المقرأة المجودة من مسجد سيدي ياقوت العرش بالإسكندرية.
- • مقارئ الأعضاء: وتعقد عقب صلاة الظهر بعدد (853) مسجدًا.
- • مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ (3) مساجد.
- • مراكز التلاوة: وتعقد بـ( 8 ) مساجد عقب صلاة الظهر.
- • برنامج (صحح قراءتك): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من (1503) مسجدًا.
- • مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها (150)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.
- • مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها (280)، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.
- • برنامج التحفيظ عن بعد : تعقد (9) حلقات تحفيظ عن بعد.
ثانيًا : أنشطة الدعوة
- – تنفيذ عدد (10) مجالس إقراء بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- قنا- دمياط – المنوفية- سوهاج- بورسعيد – الشرقية).
- – تنفيذ عدد (373) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد (22) مديرية: ( القاهرة – الإسماعيلية – الشرقية – الأقصر – بني سويف – بورسعيد – المنوفية – المنيا – الإسكندرية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الدقهلية – الوادي الجديد – الفيوم – البحر الأحمر – جنوب سيناء – دمياط – الغربية – البحيرة – سوهاج- أسوان).
- – تنفيذ عدد (11) درسً منهجيًّا للواعظات بعدد (7) مديريات: (كفر الشيخ- الإسكندرية- الغربية- القاهرة – أسيوط- المنوفية – سوهاج) .
- – تنفيذ الندوات العلمية بواقع عدد (76) ندوة بجميع المديريات.
- – تنفيذ مجلس إفتاء للواعظات بمديرية أوقاف القاهرة بواقع مجلس واحد.
- – تنفيذ نشاط البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات بواقع (25079) مسجدًا.
- – تنفيذ عدد (4) ندوة عن الصحة الإنجابية بمديريتي: (أسيوط – بني سويف).
- – تنفيذ عدد (6) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد (5) مديريات: (القليوبية – الشرقية – الدقهلية – أسوان – بني سويف).
ثالثًا : أنشطة التدريب
- 1-دورة المكون الشرعي للدفعة التاسعة من الدورة المتكاملة لعدد 79 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
- 2- دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 165 لعدد 17 متدربًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.
- 3-دورة التوعية الدينية لأئمة المناطق الحدودية لعدد 90 متدربًا أونلاين عبر برنامج زووم.