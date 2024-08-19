نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024: استمرار الحرارة المرتفعة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع استمرار الصيف في إلقاء ظلاله على مصر، يتساءل الكثيرون عن موعد انكسار موجة الحر الشديدة التي أثرت على البلاد في الأيام الماضية.

يأتي الطقس اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 ليسجل استمرارًا للأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، مع توقعات بتحسن تدريجي في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الخريف.

توقعات حالة الطقس اليوم

تشير خرائط الطقس إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 33 و38 درجة مئوية.

بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق.

الطقس ليلًا

في ساعات الليل، يستمر الطقس الحار الرطب على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

هذا ويُنصح بتوخي الحذر أثناء الليل خاصة في المناطق الساحلية التي قد تشهد تقلبات في درجات الحرارة والرطوبة.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير التوقعات إلى تشكل شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح بشكل معتدل على فترات متقطعة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مما قد يساعد على تخفيف الشعور بالحرارة.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحرين، فمن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع في الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية أيضًا. يتيح ذلك فرصة مريحة لمحبي الأنشطة البحرية، مع مراعاة الاحتياطات اللازمة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

إليكم درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات مصر اليوم:

القاهرة: 36 درجة نهارًا / 26 درجة ليلًا

36 درجة نهارًا / 26 درجة ليلًا 6 أكتوبر: 37 درجة نهارًا / 27 درجة ليلًا

37 درجة نهارًا / 27 درجة ليلًا الإسكندرية: 33 درجة نهارًا / 24 درجة ليلًا

33 درجة نهارًا / 24 درجة ليلًا شرم الشيخ: 40 درجة نهارًا / 31 درجة ليلًا

40 درجة نهارًا / 31 درجة ليلًا الغردقة: 40 درجة نهارًا / 30 درجة ليلًا

40 درجة نهارًا / 30 درجة ليلًا أسوان: 44 درجة نهارًا / 30 درجة ليلًا

44 درجة نهارًا / 30 درجة ليلًا الأقصر: 43 درجة نهارًا / 29 درجة ليلًا

موعد انكسار درجات الحرارة

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيًا مع دخول فصل الخريف في شهر سبتمبر، حيث تشير خرائط الطقس إلى عودة الأحواض العلوية الباردة.

هذا يعني تحسنًا ملحوظًا في الأجواء بعد شهور من الحرارة الشديدة، مما يتيح للمواطنين فرصة للتمتع بأجواء أكثر اعتدالًا.

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