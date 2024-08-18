مواعيد اختبارات الموسم الثالث لمشروع "كابيتانو مصر" فى 6 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - أعلن مسئولو مشروع "كابيتانو مصر" مواعيد الاختبارات الجديدة للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الشابة، في موسمه الثالث في 6 محافظات، وهي القاهرة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وقنا، حيث تجرى الاختبارات للمتقدمين من مواليد 2010.

ومن المقرر أن تقام اختبارات مشروع كابيتانو مصر في محافظة كفر الشيخ يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أغسطس في استاد سخا الرياضي، بينما تقام الاختبارات في محافظة الإسكندرية يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 أغسطس في استاد الإسكندرية.

وتقام اختبارات مشروع كابيتانو مصر في محافظة المنوفية يومي الأحد والإثنين 1 و2 سبتمبر في استاد الجامعة بشبين الكوم، وفي القاهرة الكبرى تقام الاختبارات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 8 و9 و10 سبتمبر في نادي الشمس الرياضي ومركز شباب الشيخ زايد ويومي 9 و10 سبتمبر في استاد بنها الرياضي.

بينما تجرى اختبارات المشروع القومي في محافظة قنا يومي الأحد والإثنين 15 و16 سبتمبر في نادي الشبان المسلمين، بينما تختتم الاختبارات في محافظة بني سويف يومي السبت والأحد 21 و22 سبتمبر في مركز التنمية الشبابية "شرق النيل".

وحدد مسئولو مشروع كابيتانو مصر عددا من الشروط والتعليمات الخاصة باختبارات الموسم الثالث وهي:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2010 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- أن لا يكون المتقدم للاختبار، مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية.

3- حضور الاختبارات بزي رياضي ( شورت – تيشيرت – حذاء رياضي)

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني التالي

5- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6- يتم السماح لكل مشترك باصطحاب (فرد واحد فقط) من أسرته أثناء الاختبارات، منعا لأي تزاحم يعرقل عملية الاختبارات وحفاظا على سلامة أبنائنا اللاعبين.

7- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم نهائيا.

للتسجيل ومعرفة كافة الشروط والتفاصيل امسح الرمز التالي (scan QR CODE)