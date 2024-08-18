بيراميدز يهزم بطل زنزبار بسداسية في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 10:33 مساءً - حقق فريق بيراميدز الفوز على جي كيه يو بطل زنزبار بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي في الدقيقة 9 ووليد الكرتي في الدقيقة 15 ومهند لاشين في الدقيقة 26 وإبراهيم عادل في الدقيقة 32، وسجل مهند لاشين الهدف الخامس لفريقه والثاني له في الدقيقة 55 وأضاف محمود زلاكة الهدف السادس في الدقيقة 88 في من عمر المباراة،

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جي كيه يو بطل زنزبار، في إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي