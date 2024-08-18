البطل أحمد الجندي: وجودنا في مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 08:26 مساءً - أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتواجد فى مهرجان العلمين الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مهرجان العلمين الجديدة، أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.

وقال أحمد الجندي خلال تواجده في مهرجان العلمين الجديدة: وجودنا في مهرجان العلمين الجديدة له قيمة ونأمل أن نشرف الرياضة المصرية.