نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز كرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز كرداسة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، شوارع قرية كفر حكيم سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال التجميل والأشغالات مشددا على أستمرار أعمال التجميل والتشجير ورفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، سوق الخضار والفاكهة بقرية كومبرة

ووجه النائب بمراجعة الأسواق والالتزام بالاعلان عن اسعار السلع والمنتجات وتوفيرها ومطابقتها بسعر الجملة للتأكد من عدم المغالاة في سعرها بالاسواق والمنافذ.

كما تفقد الشهابي، مقر الوحدة المحلية للقرية لمتابعة انتظام العمل داخل الوحدة مؤكدا على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الأجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء داخل الوحدة المحلية

وتفقد مخازن الوحدة المحلية وتابع حصر محتوياتها لاستغلالها والأستفادة منها ببرامج عمل الوحدة مشددا بأتباع نظام محكم لإخراج تلك الأدوات بما يكفل عدم اهدارها والمراجعة المستمرة لمحتوياتها والحصر الدوري للمخازن.

كما تم تفقد الحملة الميكانيكية للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات مؤكدا علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

وكذلك تابع الشهابي خلال جولته التفقدية الوحدة الصحية لكفر حكيم لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتحدث النائب مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجاتهم لأي دعم للوصول إلى أعلي مستوي خدمي مشددا علي توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضي المترددين.

وأختتم النائب جولته الميدانية بتفقد مشروع محور ناهيا كرداسة

وجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ

اللواء خالد عصر

رئيس مركز كرداسة، ومسؤولي الري والصحة والتموين.

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