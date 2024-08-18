مراسلة القاهرة الإخبارية: 50 غارة إسرائيلية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 04:30 مساءً - قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية بلغت 50 غارة منذ السابع من أكتوبر وذلك لاغتيال المقاومين في الضفة.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه أمس وفي ساعات متأخرة من الليل أغارت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة على مركبة وسط مدينة جنين مما أدى إلأى اندلاع حريق داخل هذه المركبة وتسبب ذلك في تفحم جثامين من فيها.
وتابعت أن هذا الاستهداف تم في قلب مدينة جنين، وحاول المواطنون إخماد النيران في المركبة ولكن تفحمت على الفور بعد إطلاق صاروخين من الطائرة المسيرة، وهرعت الطواقم الطبية والدفاع المدني لإخماد الحريق وانتشال جثامين الشهداء ولكن لم يتعرفوا على الجثث إلا بعد ساعات، مشيرة إلى أ، وزارة الصحة أعلنت بعد ذلك عن استشهاد شابين بالسيارة.