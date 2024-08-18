من العلمين.. محمد شاهين وسعاد ماسي ضيفا "حد النجوم" على CBC اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 04:30 مساءً - تستضيف الإعلامية منى عبد الغني، اليوم الأحد، الفنان محمد شاهين، والفنانة سعاد ماسي، على قناة CBC، بتمام الساعة التاسعة مساءً، في سهرة خاصة ضمن فعاليات برنامج "حد النجوم".

ويستضيف برنامج "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين ،كبار النجوم في الفن والرياضة على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.