وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يختتمان جولتهما بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 04:29 مساءً - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما بالمشروعات التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (4,4) كم، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، نظراً لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضري فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، واستمعا لشرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضح أنه يتم العمل على مرحلتين، أولاهما، تشمل توسعة طريق الكورنيش ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وإنشاء أنفاق للمشاة وبوابات للدخول والخروج ودورات مياه، وقد تم الانتهاء منها في يونيو الماضي (بداية الموسم الصيفي)، وتشمل المرحلة الثانية، تنفيذ أعمال كوبرى محمد نجيب العلوى للسيارات، وأعمال التشطيبات لباقى مكونات المشروع، وسيتم البدء في تنفيذها شهر أكتوبر 2024 (نهاية الموسم الصيفي).