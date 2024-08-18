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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات لعام 2024: المواعيد والحدود الدنيا

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات لعام 2024: المواعيد والحدود الدنيا.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات للعام الدراسي 2024. وفقًا للإعلان، تبدأ المرحلة الثانية من التنسيق يوم الثلاثاء، 20 أغسطس 2024، وتستمر حتى يوم السبت، 24 أغسطس 2024.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات لعام 2024: المواعيد والحدود الدنيا

في هذه المرحلة، حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في الكليات بناءً على النسب المئوية للدرجات التي حصل عليها الطلاب في الثانوية العامة. بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، فإن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية هو 64.63%، بينما طلاب الشعبة الأدبية يحتاجون إلى نسبة لا تقل عن 56.09%.

الحدود الدنيا للقبول في كليات الشعبة الأدبية

لطلاب الشعبة الأدبية، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات كما يلي:

- كلية سياحة وفنادق بمطروح: 246.5 درجة

- كلية حقوق بطنطا: 262 درجة

- كلية حقوق بالإسكندرية: 262.5 درجة

- كلية آداب بالوادي الجديد: 270.5 درجة

- كلية تجارة انتساب موجه بدمنهور: 284.5 درجة

تشير هذه الأرقام إلى التقديرات الدقيقة التي تعتمد عليها عملية التنسيق لقبول الطلاب في الكليات المختلفة.

الحدود الدنيا للقبول في كليات الشعبة العلمية (علوم)

فيما يخص طلاب الشعبة العلمية (علوم)، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب البيطري، حيث جاءت الأرقام كما يلي:

- كلية طب بيطري بمطروح: 353.0 درجة

- كلية طب بيطري بسوهاج: 360.5 درجة

- كلية طب بيطري عين شمس: 359.0 درجة

- كلية تمريض بالإسكندرية: 333 درجة

هذه النسب تمثل الحد الأدنى الذي يجب على الطلاب تحقيقه لكي يتمكنوا من الالتحاق بتلك الكليات.

الحدود الدنيا للقبول في كليات الشعبة العلمية (رياضة)

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (رياضة)، فقد تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في التخصصات المختلفة على النحو التالي:

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا: 70.48%

- كلية حاسبات ومعلومات بطنطا: 82.19%

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة: 68.04%

تظهر هذه النسب المستوى الأكاديمي المطلوب للقبول في هذه التخصصات الهندسية والتكنولوجية.

متابعة وزارة التعليم العالي

تواصل وزارة التعليم العالي متابعة عملية التنسيق لضمان سيرها بشكل منتظم، وتعمل على تحديث المعلومات بما يتماشى مع أي مستجدات قد تطرأ على الوضع الأكاديمي. هذا الجهد يهدف إلى تقديم أفضل فرص القبول للطلاب وتيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات.

من خلال هذا التنسيق، تسعى الوزارة إلى تحقيق عدالة توزيع الفرص بين الطلاب وضمان أن يتمكن الجميع من الحصول على مقاعد دراسية تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية.