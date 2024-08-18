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أحمد جودة - القاهرة - تنسيق المرحلة الثانية 2024: اكتشف الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمواعيد الرئيسية

تنسيق المرحلة الثانية 2024: اكتشف الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمواعيد الرئيسية.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للجامعات لعام 2024. تبدأ المرحلة الثانية يوم الثلاثاء، 20 أغسطس 2024، وتستمر حتى 24 أغسطس 2024.

حددت الوزارة الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة بـ 64.63% لطلاب الشعبة العلمية و56.09% لطلاب الشعبة الأدبية.

كليات الشعبة الأدبية

فيما يخص كليات الشعبة الأدبية، جاءت الحدود الدنيا للقبول كما يلي:

تنسيق المرحلة الثانية 2024: اكتشف الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمواعيد الرئيسية

- كلية سياحة وفنادق بمطروح: 246.5 درجة

- كلية حقوق بطنطا: 262 درجة

- كلية حقوق بالإسكندرية: 262.5 درجة

- كلية آداب بالوادي الجديد: 270.5 درجة

- كلية تجارة انتساب موجه بدمنهور: 284.5 درجة

كليات الشعبة العلمية (علوم)

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علوم، فقد تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب البيطري على النحو التالي:

- كلية طب بيطري بمطروح: 353.0 درجة

- كلية طب بيطري بسوهاج: 360.5 درجة

- كلية طب بيطري عين شمس: 359.0 درجة

- كلية تمريض بالإسكندرية: 333 درجة

كليات الشعبة العلمية (رياضة)

وفي الشعبة العلمية رياضة، فقد تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في التخصصات التالية:

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا: 70.48%

- كلية حاسبات ومعلومات بطنطا: 82.19%

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة: 68.04%

تواصل وزارة التعليم العالي متابعة سير عملية التنسيق وتحديث المعلومات بما يتناسب مع مستجدات الوضع الأكاديمي.