زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه: دعم مستمر من وزارة العمل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد جبران، وزير العمل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم الأحد، عن البدء في تنفيذ الإجراءات لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ المقدمة للعمال المتضررين من الأزمات والتحديات التي تواجهها شركاتهم.

ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للإعانة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، مما يعزز من دور الصندوق في تقديم الدعم اللازم للعمال الذين يعدون عصب الإنتاج والتنمية في البلاد.

أهمية صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أكد وزير العمل على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ في دعم العمال المتضررين من الأزمات المختلفة التي قد تواجه منشآتهم.

ويأتي هذا الدعم ضمن الجهود المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الرعاية والحماية الكاملة للعمال، الذين يعدون جنود العمل والإنتاج في مصر.

يهدف الصندوق إلى تقديم إعانات مالية للعمال الذين تتعرض منشآتهم لأزمات داخلية أو خارجية تعرقل سير العمل والإنتاج، مما يساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن تلك الأزمات وضمان استمرارية عجلة الإنتاج.

إنجازات صندوق إعانات الطوارئ منذ تأسيسه

أوضح مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، خلال الاجتماع، أن الصندوق نجح منذ تأسيسه في عام 2002 في تقديم دعم مالي كبير للعمال المتضررين.

حيث أنفق الصندوق ما يقرب من ملياري جنيه حتى نهاية يوليو 2024، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم 424،019 عاملًا، يعملون في 3986 منشأة.

هذه الأرقام تعكس مدى فعالية الصندوق في تحقيق أهدافه بتقديم الدعم الفوري واللازم للعمال والمنشآت المتضررة، مما يساهم في تجاوز الأزمات واستعادة العمل والإنتاج بشكل كامل.

أعضاء مجلس الإدارة وجهودهم في دعم العمال

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع العمل، ومن بينهم عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وهشام أمين أحمد ممثل الاتحاد العام للغرف السياحية، وخالد عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما شارك في الاجتماع ممثلو وزارة العمل، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عدد من ذوي الخبرة في مجال العمل.

تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام جميع أعضاء مجلس الإدارة بتقديم الدعم الكامل للعمال المتضررين، والعمل على تعزيز دور الصندوق في تقديم المساندة الفورية للمنشآت التي تواجه أزمات طارئة.