حياة كريمة بالمحافظات.. بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع التابعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين واستعدادات الشركة للمرحلة الثانية من حياة كريمة بمراكز الباجور ومنوف وقويسنا.

ونقل تعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة المرور على محطات المياه والصرف الصحي ومتابعة خطط الصيانة والاهتمام بإصلاح الأعطال في أقل وقت.

وشدد علي ضرورة التنسيق مع الهيئة الهندسية عند استلام مشروعات حياة كريمة وإعداد حصر بالقرى غير المخدومة بالصرف الصحي وحصر عدد الوصلات المنزلية وحصر الامتدادات بمراكز قويسنا منوف الباجور .

وأكد علي ضرورة عدم التوصيل لغير المباني المرخصة إلا بعد إحضار خطاب من الوحده المحليه بالتوصيل وتوفيق الوضع والموقف حاليا .

كما أكد علي ضرورة الاهتمام بنظافة المحطات وتوفير أغطية البلاعات وتوفير الكلور وتكثيف الدورات التدريبية للمهندسين والاستعداد لتأهيل جميع المحطات للحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة من خلال المرور المفاجئ للجان التفتيش والمتابعة من الشركة القابضة علي مختلف المحطات.