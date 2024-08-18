«أسبوع السيارات».. سباقات سيارات متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قال كريم بيبرس مراسل القناة الأولى، إنّ فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين مستمرة، موضحًا، أنها تتسم بالتنوع، ما بين الرياضي والثقافي والترفيهي.

وأضاف "بيبرس"، في تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن مهرجان نبتة من أهم فعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا، إلى أنه يشهد فعاليات كثيرة جدا للأطفال وورش حكي ومسرحيات وتمثيل وألعاب ترفيهية.