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أحمد جودة - القاهرة - استعد للمرحلة الثانية: تنسيق الجامعات 2024 يفتح أبوابه بفرص جديدة وحدود دنيا معدلة

استعد للمرحلة الثانية: تنسيق الجامعات 2024 يفتح أبوابه بفرص جديدة وحدود دنيا معدلة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور تطلق المرحلة الثانية من تنسيق القبول للجامعات والمعاهد الحكومي، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق، ستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب فرصة جديدة للتسجيل في المؤسسات التعليمية من خلال المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

استعد للمرحلة الثانية: تنسيق الجامعات 2024 يفتح أبوابه بفرص جديدة وحدود دنيا معدلة

المرحلة الثانية من التنسيق ستفتح أبوابها خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس 2024، وفي هذه المرحلة، سيتمكن الطلاب من تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق، مما يتيح لهم فرصة إدخال اختياراتهم ضمن الإطار الزمني المحدد.

اعتمادًا على نتائج الثانوية العامة لعام 2024، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول في هذه المرحلة:

- للشعب العلمية: الحد الأدنى 265 درجة (64.63% من الدرجة الكلية). ويُتوقع أن يتقدم نحو 286،088 طالب.

- للشعب الأدبية: الحد الأدنى 230 درجة (56.09% من الدرجة الكلية). ويُتوقع أن يتقدم نحو 66،969 طالب.

إجمالي عدد الطلاب المتوقع في المرحلة الثانية هو 353،057 طالب، مما يعكس المنافسة الشديدة هذا العام. ومع ذلك، تُعد هذه المرحلة فرصة ثمينة للطلاب الذين لم ينجحوا في المرحلة الأولى لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

يُنصح الطلاب المرشحون في هذه المرحلة بمتابعة أي تحديثات أو تغييرات على عملية التنسيق للتأكد من إكمال إجراءات التسجيل بنجاح.