انت الأن تتابع خبر المياه هتعدي السد.. مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة في إثيوبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة، الذي بدأ منذ شهر، بالإضافة إلى كمية المياه التي قامت إثيوبيا بتخزينها حتى الآن.

موعد انتهاء الملء الخامس لسد النهضة

أكد الدكتور عباس شراقي أن الملء الخامس لسد النهضة سينتهي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستضطر إلى فتح بوابات المفيض العلوي لتصريف المياه. وأوضح أنه في حالة غلق إثيوبيا للمفيض العلوي أو التصريف المنخفض، فإن المياه ستعبر من أعلى الممر الأوسط بين أعمدة الجسر الخمسة أو من خلال المفيض المفتوح على الجانب الأيمن من سد السرج، أو عبر فتح بعض أو كل بوابات المفيض العلوية الجانبية الست الموجودة على ارتفاع 625 مترًا.

آخر تحديثات الملء الخامس لسد النهضة