المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيسا لنادي قضاة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 01:29 مساءً - اختار مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد رئيسا للنادي، خلفا للمستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، والذي قرر ترك رئاسة النادي نظرا لإعارته للعمل خارج البلاد.

ويعد المستشار أبو الحسين قايد واحدا من كفاءات القضاء المصري، وأحد رجالاته المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة الممتدة في مجال العمل العام داخل الوسط القضائي، حيث تولى العديد من المناصب القيادية.

وعُين المستشار أبو الحسين قايد عقب تخرجه في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1988، عضوا بالنيابة العامة وتدرج بمناصبها المختلفة كمدير لنيابتي الفيوم والمنيا، قبل أن ينتقل للعمل بمنصة القضاء رئيسا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 سنوات.

وانتُدب رئيسا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، ثم عضوا بالمكتب الفني بمحكمة النقض، ليعين لاحقا محاميا عاما بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، ثم انتُخب لاحقا من الجمعية العمومية لمحكمة النقض ليصبح مستشارا بالمحكمة، قبل أن يصبح نائبا لرئيس محكمة النقض ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.

وخاض المستشار أبو الحسين قايد تجربة العمل العام، حيث انتُخب عضوا بمجلس إدارة نادي قضاة بنى سويـف، ثم أُعيد انتخابه سكرتيرا عاما لنادي قضاة بنى سويـف، كما فاز المستشار "قايد" في العام 2016 في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأصبح الوكيل الأول للنادي، كما تم اختياره ليشغل منصب المتحدث الرسمي باسم النادي.