أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل جديدة تكشف النقاب عن حداثة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: الأرقام التي تحدد مستقبل الطلاب

تفاصيل جديدة تكشف النقاب عن حداثة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: الأرقام التي تحدد مستقبل الطلاب.. في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة للطلاب وأسرهم، حيث يعد تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات من الخطوات الأساسية التي تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي. حيث يوفر هذا الإعلان فرصة للطلاب للتعرف على المجموع المطلوب للالتحاق بالكليات المختلفة، مما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم بشأن اختياراتهم الجامعية والتخطيط لمستقبلهم التعليمي. في هذا السياق، تم الكشف الحدود الدنيا لمجموع الدرجات التي يجب أن يحصل عليها الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة، مع تقديم تفصيلات دقيقة للحدود الدنيا للقبول في الكليات العملية والأدبية.

لطلاب الشُعب العلمية، جاءت الحدود الدنيا كالتالي:

تفاصيل جديدة تكشف النقاب عن حداثة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024: الأرقام التي تحدد مستقبل الطلاب

- كلية الطب بجامعة المنصورة: 390 درجة

- كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس: 390 درجة

- كلية الطب بجامعة دمياط: 389 درجة

- كلية الطب بجامعة الزقازيق: 389 درجة

- كلية الطب بجامعة فاقوس: 388 درجة

- كلية الطب بجامعة سوهاج: 388 درجة

- كلية الطب بجامعة الإسكندرية: 388 درجة

- كلية الطب بجامعة القاهرة: 387 درجة

- كلية الطب بجامعة طنطا: 387 درجة

- كلية الطب بجامعة كفر الشيخ: 386.5 درجة

- كلية الطب بجامعة بورسعيد: 385.5 درجة

- كلية الطب بجامعة بنها: 385.5 درجة

- كلية الطب بجامعة المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة

- كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة: 385 درجة

- كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس: 385 درجة

- كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة

- كلية طب حلوان: 384.5 درجة

- كلية طب أسيوط: 384 درجة

- كلية طب الفيوم: 383.5 درجة

- كلية طب السويس: 383.5 درجة

- كلية طب بني سويف: 383 درجة

- كلية طب المنيا: 383 درجة

- كلية طب أسنان جنوب الوادي: 383 درجة

- كلية طب جنوب الوادي: 383 درجة

- كلية طب العريش: 382.5 درجة

- كلية طب الأقصر: 382.5 درجة

- كلية طب الوادي الجديد: 382 درجة

- كلية طب أسوان: 382 درجة

- كلية طب أسنان أسيوط: 381.5 درجة

- كلية طب أسنان كفر الشيخ: 381.5 درجة

- كلية طب أسنان المنيا: 381.5 درجة

- كلية طب أسنان الزقازيق: 381.5 درجة

- كلية طب أسنان طنطا: 381.5 درجة

- كلية طب أسنان عين شمس: 381 درجة

- كلية طب أسنان الإسكندرية: 381 درجة

- كلية طب أسنان القاهرة: 381 درجة

- كلية طب أسنان المنوفية: 381 درجة

- كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 381 درجة

- كلية طب أسنان السويس: 380.5 درجة

- كلية طب أسنان بني سويف: 380.5 درجة

- كلية طب أسنان الفيوم: 380.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة سوهاج: 380 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة كفر الشيخ: 379.5 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة بورسعيد: 379 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة جنوب الوادي: 379 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة بنها: 379 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة: 378.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة جنوب الوادي: 378.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة المنصورة: 378.5 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة قناة السويس: 378.5 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة بني سويف: 378 درجة

- كلية صيدلة بجامعة أسيوط: 378 درجة

- كلية علاج طبيعي بجامعة السويس: 378 درجة

- كلية صيدلة بجامعة الزقازيق: 377.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة المنيا: 377.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة طنطا: 377.5 درجة

- كلية صيدلة وتصنيع دوائي بجامعة كفر الشيخ: 377.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة بورسعيد: 377 درجة

- كلية صيدلة بجامعة المنوفية: 377 درجة

- كلية صيدلة بجامعة الإسكندرية: 377 درجة

- كلية صيدلة بجامعة القاهرة: 377 درجة

- كلية صيدلة بجامعة دمنهور: 377 درجة

- كلية صيدلة بجامعة بني سويف: 377 درجة

- كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 377 درجة

- كلية هندسة إلكترونية بجامعة المنوفية بمنوف: 376.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة القاهرة: 376.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة الفيوم: 376.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة عين شمس: 376.5 درجة

- كلية صيدلة بجامعة مدينة السادات: 376 درجة

- كلية صيدلة بجامعة حلوان: 376 درجة

- كلية صيدلة بجنوب الوادي: 376 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة سوهاج (علوم): 375 درجة

- كلية هندسة بجامعة المنصورة: 374 درجة

- كلية هندسة بجامعة عين شمس: 373.5 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة قنا (علوم): 373.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة سوهاج: 373 درجة

- كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 372.5 درجة

- كلية طب بيطري بجامعة سوهاج: 372 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة أسيوط (علوم): 372 درجة

- كلية هندسة بجامعة الزقازيق: 372 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة المنيا (علوم): 371.5 درجة

- كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح (علوم): 371.5 درجة

- كلية طب بيطري بجامعة المنصورة: 371.5 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة الأقصر (علوم): 371 درجة

- كلية هندسة بجامعة دمياط: 371 درجة

- كلية هندسة بجامعة طنطا: 370 درجة

- كلية هندسة بجامعة بورسعيد: 369.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة الإسكندرية: 369 درجة

- كلية هندسة بجامعة بنها بشبرا: 369 درجة

- كلية هندسة بجامعة بنها: 368 درجة

- كلية هندسة بجامعة كفر الشيخ: 368 درجة

- كلية هندسة بجامعة حلوان: 367.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة دمنهور: 367.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة السويس: 367 درجة

- كلية هندسة بجامعة المنوفية بشبين الكوم: 367 درجة

- كلية هندسة بجامعة حلوان بالمطرية: 366.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة جنوب الوادي: 366.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة الفيوم: 365.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة بني سويف: 364.5 درجة

- كلية هندسة بجامعة أسيوط: 364 درجة

- كلية هندسة بجامعة أسوان: 364 درجة

- كلية هندسة بجامعة المنيا: 364 درجة

- كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان: 363.5 درجة

- كلية تخطيط عمراني بجامعة القاهرة: 360 درجة

- كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة القاهرة (رياضة): 358.5 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة دمياط (رياضة): 358 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة عين شمس (رياضة): 357.5 درجة

- كلية حاسبات ومعلومات بجامعة المنصورة (رياضة): 357.5 درجة

أما في الشُعبة الأدبية، فتتمثل الحدود الدنيا في:

- كلية ألسن بجامعة كفر الشيخ: 366.5 درجة

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة: 364.5 درجة

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: 358.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة عين شمس: 358.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 355.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة الفيوم: 355 درجة

- كلية إعلام بجامعة القاهرة: 354.5 درجة

- كلية سياسة واقتصاد بجامعة السويس: 353 درجة

- كلية ألسن بجامعة بني سويف: 350.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة: 349.5 درجة

- كلية سياسة واقتصاد بجامعة بني سويف: 349.5 درجة

- كلية إعلام بجامعة عين شمس: 349 درجة

- كلية ألسن بجامعة المنيا: 348.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة سوهاج: 346.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة أسوان: 346 درجة

- كلية إعلام بجامعة المنوفية: 345.5 درجة

- كلية ألسن بجامعة الأقصر: 345.5 درجة

- كلية إعلام بجامعة بني سويف: 343 درجة

- كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال بجامعة السويس: 342.5 درجة

- كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق: 342 درجة

- كلية إعلام بجامعة جنوب الوادي: 341 درجة