نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- «التعليم العالي»: 64.63% حد أدنى للمرحلة الثانية لشعبة العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، تنتهي يوم السبت 24/ 8/ 2024، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لشعبتي العلوم والرياضيات 265 درجة بنسبة 64.63%، و230 درجة بنسبة 56.9% للشعبة الأدبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته «إكسترا نيوز»، أن عدد الطلاب المتوقعين المرحلة الثانية 28 ألفا و688 طالبا للشعبة العلمية، والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا، بإجمالي 35387 ألف طالب.