نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: تنسيق المرحلة الأولى يضم 114 ألفا و462 طالباوزير التعليم العالي: تنسيق المرحلة الأولى يضم 114 ألفا و462 طالبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن عاشور وزير التعليم العالي إنَّه في الفترة من يوم 12 أغسطس 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024 بلغ عدد الطلاب الذين من المفترض أن يتقدموا في تنسيق المرحلة الأولى إلى 116 ألفًا و464 طالبًا.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن هؤلاء الطالب موزعين كالتالي، شعبة العلوم 26 ألفا و349 طالبا، وشعبة الرياضيات 16 ألفًا و100 طالب، شعبة الأدبية 74 ألفًا و15 طالبًا.

وتابع عاشور، أنّ هناك 2002 طالب لم يتقدموا للتنسيق وبالتالي إجمالي 114 ألفًا و462 طالبًا هم من تم تنسيقهم في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة.