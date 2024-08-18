نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية للشُعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي:
طب المنصورة 390
هندسة بترول وتعدين السويس 390
طب دمياط 389
طب الزقازيق 389
طب فاقوس 388
طب سوهاج 388
طب الإسكندرية 388
طب القاهرة 387
طب طنطا 387
طب كفر الشيخ 386.5
طب بور سعيد 385.5
طب بنها 385.5
طب المنوفية بشبين الكوم 385
طب أسنان المنصورة 385
طب عين شمس 385
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5
طب حلوان 384.5
طب أسيوط 384
طب الفيوم 383.5
طب السويس 383.5
طب بني سويف 383
طب المنيا 383
طب أسنان جنوب الوادي 383
طب جنوب الوادي 383
طب العريش 382.5
طب الاقصر 382.5
طب الوادي الجديد 382
طب أسوان 382
طب أسنان أسيوط 381.5
طب أسنان كفر الشيخ 381.5
طب أسنان المنيا 381.5
طب أسنان الزقازيق 381.5
طب أسنان طنطا 381.5
طب أسنان عين شمس 381
طب أسنان الإسكندرية 381
طب أسنان القاهرة 381
طب أسنان المنوفية 381
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381
طب أسنان السويس 380.5
طب أسنان بني سويف 380.5
طب أسنان الفيوم 380.5
صيدلة سوهاج 380
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5
علاج طبيعي بورسعيد 379
علاج طبيعي جنوب الوادي 379
علاج طبيعي بنها 379
علاج طبيعي القاهرة 378.5
صيدلة جنوب الوادي 378.5
صيدلة المنصورة 378.5
علاج طبيعي قناة السويس 378.5
علاج طبيعي بني سويف 378
صيدلة أسيوط 378
علاج طبيعي السويس 378
صيدلة الزقازيق 377.5
صيدلة المنيا 377.5
صيدلة طنطا 377.5
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5
صيدلة بور سعيد 377
صيدلة المنوفية 377
صيدلة الإسكندرية 377
صيدلة القاهرة 377
صيدلة دمنهور 377
صيدلة بني سويف 377
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5
هندسة القاهرة 376.5
صيدلة الفيوم 376.5
صيدلة عين شمس 376.5
صيدلة مدينة السادات 376
صيدلة حلوان 376
صيدلة ج الوادي الجديد 376
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375
هندسة المنصورة 374
هندسة عين شمس 373.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5
هندسة سوهاج 373
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5
طب بيطري سوهاج 372
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372
هندسة الزقازيق 372
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5
طب بيطري المنصورة 371.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371
هندسة دمياط 371
هندسة طنطا 370
هندسة بور سعيد 369.5
هندسة الإسكندرية 369
هندسة بنها بشبرا 369
هندسة بنها 368
هندسة كفر الشيخ 368
هندسة حلوان 367.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5
هندسة السويس 367
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367
هندسة حلوان بالمطرية 366.5
هندسة جنوب الوادي 366.5
هندسة الفيوم 365.5
هندسة بني سويف 364.5
هندسة أسيوط 364
هندسة أسوان 364
هندسة المنيا 364
هندسة الطاقة أسوان 363.5
تخطيط عمراني القاهرة 360
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5
■ وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية على النحو التالي:
ألسن كفر الشيخ 366.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 358.5
ألسن عين شمس 358.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
ألسن الفيوم 355
إعلام القاهرة 354.5
سياسة واقتصاد السويس 353
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
إعلام عين شمس 349
ألسن المنيا 348.5
ألسن سوهاج 346.5
ألسن أسوان 346
إعلام المنوفية 345.5
ألسن الأقصر 345.5
إعلام بني سويف 343
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
إعلام جنوب الوادي 341
آثار دمياط 336.5
حقوق بور سعيد 336
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
آثار القاهرة 334
آثار عين شمس 333
آثار الفيوم 330
حقوق سوهاج 327.5
آثار أسوان 327
آثار ولغات مطروح 326
تربية بور سعيد 324.5
آثار الأقصر 324.5
حقوق جنوب الوادي 324
آثار جنوب الوادي 321.5
حقوق انتساب موجه سوهاج 321
آثار سوهاج 320
تربية الزقازيق 320
تربية عين شمس 319.5
تربية الإسكندرية 318.5
تربية المنصورة 318
آداب القاهرة 317.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 316
تربية طنطا 313.5
تربية بنها 313.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
آداب انتساب موجه القاهرة 309
تربية دمنهور 308.5
تجارة الإسكندرية 308
آداب عين شمس 308
تجارة القاهرة 307.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
تربية كفر الشيخ 307
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
تجارة جنوب الوادي 306.5
آداب الإسكندرية 306
حقوق أسوان 305
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 304
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
تربية دمياط 302.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 302
تربية حلوان 302
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
تجارة عين شمس 301
آداب حلوان 301
تربية السويس 301
تربية المنيا 300.5
تجارة دمياط 300.5
حقوق انتساب موجه أسوان 299
تجارة انتساب موجه عين شمس 299
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
آداب انتساب موجه حلوان 299
تربية مدينة السادات 299
تربية بنات عين شمس 298.5
تربية مطروح 298.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
حقوق المنيا 297.5
تربية الفيوم 297.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
تجارة المنصورة 297
تجارة الزقازيق 297
آداب بنها 296.5
تربية سوهاج 295
تجارة بنها 294
تجارة انتساب موجه دمياط 294
تجارة انتساب موجه المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
دار العلوم القاهرة 293.5
تربية أسوان 293.5
آداب انتساب موجه بنها 293.5
حقوق كفرالشيخ 293
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تجارة انتساب موجه بنها 292.5
تجارة دمنهور 292
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
تربية بني سويف 291
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
آداب بنات عين شمس 290.5
تجارة سوهاج 290.5
تربية أسيوط 290
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
تجارة أسوان 289.5
تربية الاقصر 289
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288
تربية العريش 288
تربية جنوب الوادي 287.5
تربية الوادي الجديد 287
حقوق دمياط 287
تجارة كفر الشيخ 286.5
تجارة طنطا 286.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
تجارة انتساب موجه أسوان 286
تجارة بور سعيد 286
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
تجارة أسيوط 285.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
تجارة بني سويف 285.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 285
تجارة السويس 285
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
آداب الفيوم 284
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
حقوق الفيوم 283.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
تجارة انتساب موجه السويس 283.5
تجارة العريش 283.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
آداب المنصورة 282.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5
تجارة مدينة السادات 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
آداب دمياط 282
تجارة انتساب موجه أسيوط 282
تجارة انتساب موجه سوهاج 282
تجارة انتساب موجه العريش 281.5
آداب طنطا 281.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
آداب دمنهور 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
آداب أسوان 280
آداب الزقازيق 280