ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. بالرقم السري ورقم الجلوس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة القبول بكلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لنتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%.

وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى، للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس https://tansik.digital.gov.eg/application/

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الأثنين 12 أغسطس باتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات إلكترونيا ، واستمرت حتى مساء يوم الجمعة 16 أغسطس وفقا للجدول الزمنى للمرحلة.

‎وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%.