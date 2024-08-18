عميدا كليتي التربية الرياضية بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة يشاركان في البرنامج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 12:31 مساءً - تأكيدًا على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ شارك عميدا كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) جامعة الأزهر بالقاهرة؛ الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور أشرف جمعة شحاته، عميد كلية التربية الرياضية بنين، في فعاليات مؤتمر نقابة المهن الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقصر عابدين "المؤتمر الأول لتدشين استدامة المهن الرياضية" ومناقشة نتائج البحث القومي لاختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، وعمداء كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي على حرصه على المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يبحث التحديات التي تواجه مستقبل الرياضة، وكيفية النهوض والارتقاء بكليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات المصرية؛ انطلاقًا من أهمية الرياضة وممارستها في حياة الأمم والشعوب، خاصة وأن العقل السليم في الجسم السليم.

وعبر الدكتور أشرف جمعة شحاته عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، إضافة إلى التعارف والتعاون بين عمداء كلية التربية الرياضية بالجامعات المصرية، وأيضًا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ونقابة المهن الرياضية.