نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيدلة 91.7% والعلاج الطبيعي 92.19%.. ظهور تتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرًا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2024

كلية الطب: 93.17%

93.17% كلية طب الأسنان: 92.80%

92.80% كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

92.19% كلية الصيدلة: 91.70%

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2024

الشعبة العلمية - علوم: 371 درجة فأكثر (90.48%)، مع قبول 23850 طالبًا.

371 درجة فأكثر (90.48%)، مع قبول 23850 طالبًا. الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07%)، مع قبول 15355 طالبًا.

357 درجة فأكثر (87.07%)، مع قبول 15355 طالبًا. الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29%)، مع قبول 73995 طالبًا.

مواعيد تسجيل الرغبات: بدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى يوم الإثنين 12 أغسطس 2024 واستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية: بناءً على نتائج المرحلة الأولى، أعلن الوزير عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية في كليات الطب البيطري والتمريض، ولطلاب الشعبة الهندسية في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كليات الألسن، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

روابط وموارد إضافية: لمعرفة تفاصيل أكثر حول نتيجة التنسيق والأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية، يمكن للطلاب زيارة موقع تنسيق 2024.