انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن فصيل لمدة 4 ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء السويس عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وكشفت هندسة كهرباء السويس ، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من نفس اليوم

أماكن قطع الكهرباء