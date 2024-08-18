انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن بمحافظة الجيزة، من قطع المياه، اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري، وذلك بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
- وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة لقطع المياه في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرًة إلى أن المناطق التي يشملها القرار هي مدينة 6 أكتوبر مع انقطاعها بالأدوار العليا بالمناطق المرتفعة، واحتمالية تأثر الخدمة ببعض المناطق بقطاع حدائق الاهرام
قطع المياه
- وأوضحت شركة مياه الشرب، في بيانها أن مواعيد قطع المياه عن محافظة الجيزة سيكون لمدة 4 ساعات كاملة بداية من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، على أن يتم عودة ضح المياه بعد الانتهاء مما يتم القيام به مشيرًا أن سبب قطع المياه يتمثل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والضرورية بمحطه محولات دهشور المغذية لرافع المياه العكرة المسئول عن مد محطات تنقيه مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر.
- وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بجميع المواطنين والمرافق الواقعة في سمسطا، والمتأثرة بانقطاع المياه، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع. يشمل التنبيه الهيئات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى المستشفيات والمخابز الواقعة ضمن نطاق الشوارع المتضررة