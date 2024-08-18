زغاريط من هنا للصبح .. قرار عاجل من الحكومة صرف أجر 789 يوما لموظفين القطاع الحكومي هؤلاء.. التنفيذ خلال أيام!!

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رياض - احمد صلاح - أحدث قانون العمل الجديد لعام 2024 تحولاً ملحوظاً في كيفية تنظيم حقوق الموظفين بالدولة، مقدماً مزايا جديدة تعكس اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل وتعزيز تقدير جهود العاملين ومن بين التعديلات البارزة التي جاء بها القانون، يبرز حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة وهذه الخطوة تمثل تجسيداً لالتزام القانون بتحقيق العدالة والشفافية، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر تحفيزاً واهتماماً بالموظف.

مزايا قانون العمل الجديد

المادة 71 من قانون العمل الجديد تتضمن أحد أهم البنود التي تنص على تعويض مادي للموظفين عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة ووهذا يعد تحولاً كبيراً في كيفية تعامل القانون مع حقوق الإجازات.

أبرز بنود المادة 71

تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة:

يُتيح للموظف استلام تعويض مالي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة عمله.

حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي:

يتم تحديد قيمة التعويض استناداً إلى المرتب الأساسي للموظف وقت تقديم الطلب، مما يضمن الحصول على تعويض يعكس قيمته الحقيقية.

تشجيع على الأداء الجيد:

يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين للحفاظ على كفاءتهم والالتزام بالعمل بشكل جيد، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.

كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟

تقدير جهود الموظفين:

يُظهر القانون احترام الدولة لمساهمات الموظفين من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة، مما يعزز من قيمة جهودهم.

تعزيز الحوافز: