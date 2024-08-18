رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس «سيمنس هيلث» لمناقشة تطوير حلول مبتكرة في قطاع الرعاية الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان، بالمهندس عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس هيلث كير مصر، والمهندس خالد إسماعيل، مدير مبيعات القطاع الحكومي بالشركة، والمهندس طارق الأشرف، مدير أكاديمية سيمنس التعليمية في مصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة ويُسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. كما تم استعراض الرؤى المستقبلية لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة الرعاية الصحية وشركة سيمنس هيلث كير خلال فعاليات ملتقى صحة أفريقيا 2024، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن التعاون مع شركة سيمنس يشمل تدريب الأطباء وفنيي الأشعة ومهندسي الأجهزة الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على تقنيات الأشعة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من التدريب ستنطلق في سبتمبر المقبل بإقليم القناة، مع التوسع لاحقًا ليشمل الصعيد.

وأضاف الدكتور السبكي أن الهيئة تبحث مع شركة سيمنس التعاون في حلول إدارة الأصول الرقمية لأجهزة الأشعة والمعامل عن بُعد، مع التنسيق لإجراء محاكاة لتطبيق هذه الحلول في دول أخرى حول العالم، بما يدعم الخطة الاستراتيجية للهيئة ونظام التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور السبكي: "نبحث مع سيمنس سبل التعاون المستقبلي لإنشاء مركز تدريب متقدم في الصعيد، يختص بتدريب أطباء الأشعة وفنيي الأشعة ومهندسي الأجهزة الطبية على أحدث الأجهزة التشخيصية للأشعة والمعامل، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الصعيد وتحقيق رؤية مصر 2030."

وأشاد السبكي بتعاون شركة سيمنس وجهودها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، خاصة في تعاونها المثمر مع هيئة الرعاية الصحية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس هيلث كير مصر، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم قطاع الرعاية الصحية في مصر. وأكد على أهمية التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز دور مصر كقائد إقليمي في مجال الرعاية الصحية.

ودعا رئيس شركة سيمنس هيلث كير، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتمثيل جمهورية مصر العربية في القمة التنفيذية لشركة سيمنس بألمانيا في شهر أكتوبر المقبل، بحضور قادة قطاع الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، مسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.