دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – كتب – يوسف محمد: يلاقي منتخب فنزويلا نظيره منتخب كندا اليوم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ستاد “دالاس كاوبويز”. ويدخل منتخب كندا اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كريبو. خط الدفاع: جونستون – بومبيتو – كورنيليوس – ألفونسو ديفيز. خط الوسط: لاريا – أوسوريو – إيوستاكويو – شافلبيرج. وفي الهجوم: جوناثان – لارين. فيما جاء تشكيل منتخب فنزويلا للقاء كالتالي: حراسة المرمى: رومو. خط الدفاع: أرامبورو – فيراريسي – أوسوريو – نافارو. خط الوسط: هيريرا – مارتينيز – كاسيريس. وفي الهجوم: بيلو – روندون – سوتيلدو. ويلاقي الفائز من مباراة منتخب كندا أمام نظيره منتخب فنزويلا، مع حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة المنتخب الأرجنتيني، الذي تمكن من الصعود إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب الإكوادور بركلات الترجيح، في الدور نصف النهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل الرسمي لمباراة فنزويلا وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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