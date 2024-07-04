نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توقف حجز قطارات النوم غدا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة وتطبيق الموبايل بشكل مؤقت يوم الجمعة 5 يوليو 2024.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك سيكون من الساعة الواحده صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، نظرًا لإجراء بعض التحديثات على الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب على أن يتاح الحجز طوال الوقت خارج تلك الفترة.