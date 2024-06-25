نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج الموضة وطباعة المنسوجات جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد برنامج الموضة وطباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان أول برنامج بيني يجمع بين قسمي الملابس وطباعة المنسوجات، وتكون الدراسة فيه باللغة الانجليزية.

ويتميز البرنامج بالتوازن بين الابتكار في تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة والتطبيق التكنولوجي والتخطيط للإنتاج والتسويق في مجال الموضة وطباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات، ومن خلال دراسة أحدث برامج الكمبيوتر المتخصصة.

كما يتميز البرنامج باحتوائه على مقررات تدريب يتم تدريسها داخل المصانع مما يساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتماشيا مع اتجاهات الدولة في الارتقاء بالصناعات النسجية بما فيها صناعة الملابس، حيث يتميز الخريج بقدرته على الابتكار في مجال تصميم وطباعة الأقمشة وتصميم الأزياء وتنفيذها بتطبيق الطرق التكنولوجية والفنية المطلوبة وكيفية التسويق لها.

ويهدف البرنامج ايضا إلى ابتكار تصميم طباعة المنسوجات والملابس وفقا لاتجاهات الموضة، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في الموضة وطباعة المنسوجات، وتنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس، وتخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي.