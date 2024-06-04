شكرى: معبر رفح تحول لمسرح عمليات عسكرية تضر بالعاملين فى الجانب الإنسانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:26 مساءً - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، على أن معبر رفح تم إغلاقه، بعد أن اصبح مسرح لعمليات عسكرية، غير ملائمة لظروف العمل الإنسانية، وخطر على حياة سائقى الشاحنات والعاملين فى الجانب الإنسانى والمعرضين لاستهداف عسكرى ومواجهات نارية، مشيرا الى العمل على ادخال المساعدات من خلال منفذ كرم بوسالم رغم الصعوبات، مطالبا بإعادة الظروف الآمنة لعمل المعبر مرة أخرى.

وأشار شكرى خلال مؤتمر صحفى، جمعه مع وزير خارجية قبرص، إلى العمل مع المجتمع الدولى لحل الوضع فى غزة، وضرورة وقفات العمليات العسكرية التى تودى بحياة المدنين، والحاجة الملحة لـ وقف إطلاق النار.

وأكد شكرى حرص البلدين على تعزيز العلاقات والتواصل المستمر بين الرئيسين والعمل المستمر لتعزيز العلاقات، قائلا إن العلاقات تطورت لتصبح علاقات استراتيجية حقيقية يراعى كل طرف مصالح الطرف الآخر.

واستعرض وزير الخارجية، تفاصيل المباحثات الثنائية مع نظيرها القبرصى، أعقبها جلسة مشاورات موسعة بمشاركة وفدى البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتحديد المجالات التى تحتاج للمزيد من المتابعة والتطلع إلى تحديد موعد اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئيسين.

وتابع وزير الخارجية، أن مصر وقبرص يجمعهما علاقات ثلاثية مع اليونان، معربًا عن التطلع إلى تحديد موعد للقمة الثلاثية والإعداد الجيد لها، مؤكدا وجود رؤية مشتركة بين البلدين إزاء تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.