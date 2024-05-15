خالد أبو بكر مهنئًا «القاهرة الإخبارية» بجائزة التميز الإعلامي العربي: فكرة وصناعة مصرية خالصة 100%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 مساءً - أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بفوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني ، مضيفًا:" كأنه مر عليه أعوام طويلة وليس عامين فقط".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON" إن القاهرة الإخبارية قناة مصرية 100% بقرار التأسيس وآلية التأسيس وكل جوانبها، مع الاستعانة بزملاء من مقدمي البرامج من الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أنها فكرة وصناعة مصرية خالصة اثبتت تميزها.

وتابع:" نحن أمام دقة في الوقت والتنفيذ بالثانية وعمل على مدار24 ساعة، وعمل في عواصم العالم، وبداية النجاح ظهرت بالشارع المصري، وتاصيل النجاح ظهر في أزمة غزة.. الإعلام العبري ينقل عن القاهرة الإخبارية.. كلمة تحيا مصر على شاشة القاهرة الإخبارية ظهرت على تلفزيونات الاحتلال".

وواصل:"أتقدم بخالص التهنئة لكل المزكلان في الشركة المتحدة وقطاع الأخبار وكل من يعمل في القاهرة الإخبارية".